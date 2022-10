Covid-19 : les gestes barrière disparaissent du quotidien malgré une hausse de l'épidémie

Alors que le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter, samedi 8 octobre, les gestes barrière semblent avoir disparu du quotidien des Français. Dans les transports ou les lieux publics fermés, le masque se fait de plus en plus rare.

Dans les cinémas, les restaurants ou les transports en commun, les gestes barrière sont de moins en moins appliqués, samedi 8 octobre. Selon une étude des autorités sanitaires, 73% des Français portaient le masque en janvier dernier, contre 16% au mois de septembre. La récente reprise de l'épidémie pourrait changer la donne. Dans certaines pharmacies, la vente de masque explose.

16 000 personnes hospitalisées pour Covid-19

Vendredi 7 octobre, plus de 61 000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Soit une augmentation de 26% en une semaine. Les gestes barrière pourraient bientôt redevenir indispensables, notamment à l'approche de l'hiver et des virus saisonniers, comme la grippe. C'est l'avis de plusieurs médecins, qui les jugent nécessaires pour protéger les plus fragiles. Depuis trois semaines, tous les indicateurs de l'épidémie sont en hausse. Plus de 16 000 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid-19.