Covid-19 : les Français anticipent leurs achats de Noël

La crainte de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie encouragent beaucoup de Français à anticiper leurs achats de Noël. Exemples à Bordeaux (Gironde) et à Lille (Nord).

Une foule dense et des passants au coude-à-coude. À trois semaines de Noël, dans les rues de Bordeaux (Gironde) c'est déjà la course aux cadeaux. Beaucoup de clients préfèrent se déplacer quitte à s'y prendre avec de l'avance. "Je ne veux pas revivre l'enfer de Noël dernier quand je m'y étais prise à la dernière minute", explique une jeune femme. Cette année encore, l'épidémie de Covid-19 est dans tous les esprits.

De nouvelles mesures le 6 décembre ?

À Lille (Nord), avec la cinquième vague et la progression du variant Omicron, les clients se redoutent de possibles nouvelles restrictions sanitaires. Le gouvernement pourrait annoncer des mesures supplémentaires à la suite du conseil de défense sanitaire prévu lundi 6 décembre. Chacun s'organise à l'approche des fêtes : "Je travaille la semaine donc je me réserve les week-ends pour faire mes achats", confie un riverain. Gel hydroalcoolique et gestes barrières sont à respecter pour tenter de faire ses courses de Noël en toute tranquillité.