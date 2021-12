Covid-19 : les fabricants de tests recrutent pour répondre à la forte demande

À Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), se trouve une tente de 1 000 mètres carrés, aménagée pour l'assemblage des boites de tests. Suite à la cinquième vague de Covid-19, 220 intérimaires se relaient 24 heures sur 24 depuis le 3 décembre, pour assurer l'emboîtage des tests face à une demande explosive. "Le mois de décembre, c'est à peu près cinq à six fois plus de demande et de production que le mois d'octobre et de novembre. Ça a effectivement bousculé toute notre production", déclare Oren Bitton, le directeur commercial de Biosynex.

Les fabricants craignent les pénuries de papier

Au mois de janvier, l'entreprise augmentera sa production de tests, à hauteur de 20 millions. La moitié de ces tests seront dédiés au marché français. La production pourrait toutefois être ralentie par les pénuries de matériaux. "On a parfois des pénuries liées aux cartons ou aux notices, parce que c'est lié au marché du papier. Donc on a fait des stocks depuis plusieurs semaines pour anticiper, mais on n'est pas à l'abri d'une rupture de chaîne", s'inquiète Gary Lévy, le directeur industriel de Biosynex.