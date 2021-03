Covid-19 : les entreprises pourront verser une prime défiscalisée de 1 000 euros à tous les salariés en 2021, annonce Jean Castex

Au terme d'une réunion avec les partenaires sociaux, le Premier ministre a également annoncé le prolongement de la prime à l'embauche des jeunes jusqu'au 31 mai, et des aides à l'apprentissage jusqu'à la fin de l'année.

Les entreprises seront-elles nombreuses à la verser ? Jean Castex a annoncé lundi 15 mars qu'il serait à nouveau possible pour elles, en 2021, de verser à tous leurs employés une prime allant jusqu'à 1 000 euros qui sera défiscalisée et exonérée de cotisations sociales. Un dispositif similaire, parfois appelé "prime Macron", avait été proposé en 2019, dans la foulée du mouvement des "gilets jaunes", et en 2020, face à la crise liée au Covid-19.

"Les travailleurs de la deuxième ligne", exerçant des activités jugées essentielles pour la continuité économique comme le commerce, la propreté, le bâtiment ou le transport routier, "devront bien entendu en être les bénéficiaires privilégiés", a estimé Jean Castex, mais la mesure ne leur sera pas réservée.

Certaines entreprises pourront faire grimper cette prime jusqu'à 2 000 euros, si elles ont "conclu un accord d'intéressement d'ici la fin de l'année" ou "ouvert des négociations sur la valorisation des métiers concernés", a indiqué le Premier ministre.

Jean Castex a par ailleurs ajouté que la prime à l'embauche des jeunes pourrait être versée jusqu'au 31 mai, mais qu'elle ne concernera, à partir d'avril, que les salaires inférieurs à 1,6 Smic. Il a ajouté que les aides à l'apprentissage se poursuivraient jusqu'à la fin de 2021.