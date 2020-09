Covid-19 : les enfants transmettent-ils le virus ?

Les enfants sont-ils transmetteurs du Covid-19 ? Depuis le début de l'épidémie, tout et son contraire a été dit à ce sujet. À l'approche de la rentrée, le président du conseil scientifique a tenu ces propos qui peuvent paraître étranges : "La transmission observée à l'école n'est pas des enfants vers les parents et les enseignants, mais plutôt des parents et enseignants vers les enfants. Autrement dit, les enfants seraient plus contaminés que contaminants.

Les enfants sont moins contagieux

Les études menées à l'étranger et en France vont dans le même sens. À Crépy-en-Valois, dans l'Oise, par exemple, un foyer épidémique avait éclaté dans un lycée. Chez les enfants de six écoles primaires voisines, seuls trois cas ont été détectés par les chercheurs de l'Institut Pasteur. Ceux-ci n'ont contaminé personne d'autre. "Le risque de transmission d'enfant à enfant est très faible", précise le pédiatre François Vié le Sage.

Selon le dernier rapport européen du contrôle des maladies, "les enfants excrètent la même quantité de virus que les adultes quand ils présentent les symptômes. Il convient alors de distinguer charge virale et contagiosité. "Un enfant positif a une charge virale identique, explique le docteur Robert Cohen. Mais on sait que même s'ils ont une charge virale élevée, ils contaminent moins que les adultes". Cette bonne nouvelle ne concerne, cependant, que les moins de dix ans.