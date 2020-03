Covid-19 : les Ehpad prennent toutes les précautions

Pour pouvoir entrer dans l'Ehpad du Parc, à Châtillon (Hauts-de-Seine), il faut montrer patte blanche. Gel hydroalcoolique obligatoire, prise de température et réponses à un questionnaire demandant notamment si la personne a voyagé dans des zones à risque. Les personnes âgées de plus de 80 ans sont les plus fragiles face au Covid-19, avec un taux de mortalité de plus de 14%. Alors, ces mesures rassurent les résidents. Autre mesure de précaution : il est demandé aux visiteurs de ne pas embrasser les résidents, ni de leur serrer la main.

"Gérer ce genre de crise risque d'être très compliqué"

Les maisons de retraite s'estiment préparées grâce à l'expérience de la grippe saisonnière. Pour autant, Pascal Vasseur, directeur d'un Ehpad dans l'Oise s'interroge sur les semaines à venir. "Si le personnel qui est déjà en nombre limité ne peut pas venir travailler (...), gérer ce genre de crise risque d'être très compliqué", estime-t-il. Une question qui sera abordée mardi 3 mars au ministère de la Santé. Les représentants des maisons de retraite seront reçus pour discuter des mesures à prendre en cas de contamination.

