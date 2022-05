Covid-19 : les dernières restrictions sanitaires doivent-elles être levées ?

Il reste obligatoire dans les transports en commun. Mais à Marseille (Bouches-du-Rhône), ce vendredi 6 mai, près de la moitié des voyageurs du métro ne portent plus de masque. Un geste barrière dont certains ont désormais du mal à comprendre l’utilité. “Je trouve qu’il n’est pas plus important de le porter dans les transports en commun qu’à la fac, en amphithéâtre, où on est 500 étudiants et on a le droit de ne plus le mettre. Pour moi, il n’y a pas de cohérence”, estime une étudiante.

La circulation du virus reste élevée

Alors que le nombre de cas de Covid-19 a été divisé par sept depuis le début de l’année, l’obligation du masque dans certains lieux est-elle encore justifiée ? Oui, selon le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, car la circulation du virus reste trop élevée. Le contrôle du pass sanitaire dans les hôpitaux et les Ehpad ne fait pas non plus l’unanimité. “On peut être positif sans le savoir donc cela n’a pas de valeur en soi pour moi”, confie une femme.