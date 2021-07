Covid-19 : les contaminations se multiplient sur l'île d'Aix

Comme chaque année, les touristes sont des milliers à venir découvrir l'île d'Aix (Charente-Maritime). Mais avec ce flot incessant de visiteurs, la commune doit faire face, depuis une semaine, à une hausse préoccupante des cas de Covid-19. La mairie en comptabilise jusqu'à six par jour. Les saisonniers sont donc inquiets pour leur santé et leurs emplois. "On essaie de faire hyper attention, on se fait tester, puis là, on va voir comment ça va se dérouler parce qu'on a peur qu'il y ait de nouvelles restrictions au niveau de l'île et que ça nous bloque au niveau de notre travail", confie Alan Teodoro, saisonnier.



"Alerter les pouvoirs publics"

Le maire a décidé d'installer une tente de dépistage. Un couvre-feu avait aussi été instauré mardi 27 juillet par la mairie, mais il vient d'être retoqué par les autorités administratives. "Ce qui était important pour moi, c'était d'alerter les pouvoirs publics, de leur dire : 'Attention, tous les jours on a de nouveaux cas de virus, c'est une petite île, avec des milliers de visiteurs'", justifie le maire, Patrick Denaud. La préfecture a promis la distribution d'autotests et des contrôles renforcés pour lutter contre cette flambée des cas de Covid-19 sur l'île.