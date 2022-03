Covid-19 : les contaminations ne baissent plus en France

Le Covid-19 reprend-il de la vigueur ? Si la baisse du nombre de cas est impressionnante depuis le 24 janvier, elle est de moins en moins marquée. Plus de cas ont ainsi été enregistrés, durant le week-end des samedi 5 et dimanche 6 mars, que le week-end précédent. "Un certain nombre de Français ont déjà considéré que la page était tournée face à cette épidémie, et de plus en plus, on parle de fin d'épidémie. Donc il y a probablement un relâchement", explique le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine).

Fin du port du masque

Par ailleurs, le nouveau variant, BA.2, est encore plus transmissible que son prédécesseur. Faut-il suspendre le pass vaccinal et le port du masque dans la plupart des lieux clos ? "Si des indicateurs sanitaires restent en plateau, […] tant que ce n'est pas suffisamment bas, à mon avis, le port du masque dans les transports et dans les lieux clos est hautement recommandé", estime le docteur Antoine Flahault, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'Université de Genève (Suisse).