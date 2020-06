Covid-19 : les cafés rouvrent leurs portes

Premier jour d’ouverture de ce bistrot de Château-Gontier, petite ville de Mayenne, depuis le 15 mars. Le gérant attendait ça avec impatience : "Ça nous libère... On a mis tout notre argent dans cette entreprise, si demain elle part on a plus rien". En quelques minutes à peine la terrasse est remplie, entre deux désinfections, mesures sanitaires oblige, les commandes s’enchaînent.

La menace des fermetures plane

Après un mois et demi d’arrêt, les 35 000 euros de pertes ont été comblées en partie par les aides financières, et l’idée d’une fermeture a vite été écartée. Une menace jugée inenvisageable pour le maire de Château-Gontier. "Nos 18 000 habitants, 300 commerces se réveillent tout juste de cette période de confinement mais on sait qu’il va encore y avoir des jours difficiles", explique-t-il.

Partout en France, le coronavirus pourrait en effet encore faire des dégâts : selon un sondage, près de 30 % des hôtels, restaurants, et cafés pourraient mettre la clef sous la porte.

