Covid-19 : les bars des Pyrénées-Orientales vont fermer à 22 heures

Le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté ordonnant la fermeture des bars à partir de 22 heures dans tout le département, rapporte France Bleu Roussillon vendredi 16 octobre. La mesure est applicable à partir du samedi 17 octobre. Le préfet justifie ce nouveau tour de vis par la très forte progression du Covid-19 depuis la semaine dernière à Perpignan où "le taux de positivité aux tests atteint 19,5% (…) Nous devons réduire les risques de contamination dans ces lieux où il y a une forte densité".

Nous observons un vrai dérapage des indicateurs depuis la fin de la semaine dernière Étienne Stoskop, préfet des Pyrénées-Orientales à France Bleu Roussillon

Le préfet annonce également un renforcement des mesures à l'Université de Perpignan et de nouvelles règles concernant le port du masque dans les Pyrénées-Orientales. "Maintenant, il faut que chacun fasse un effort : en respectant les règles, nous pouvons encore échapper à des mesures plus fortes. Nous ne voulons pas revivre le confinement, ce serait une catastrophe", a réagi sur France Bleu Hervé Montoyo, le président de l'Umih 66 (Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration).