Covid-19 : les aides aux secteurs en difficulté vont diminuer entre juin et août

Le fonds de solidarité et l'indemnisation de la perte du chiffre d'affaires vont baisser progressivement, a annoncé lundi le ministère de l'Economie.

Le déconfinement approche, et les aides vont diminuer. Le ministère de l'Economie a annoncé, lundi 11 mai, que les aides publiques aux entreprises des secteurs les plus affectés par la crise du Covid-19 seront maintenues mais diminueront entre juin et août avec la reprise de l'activité économique.

Le fonds de solidarité – qui indemnise actuellement les entreprises du tourisme, de la culture, du sport, de l'événementiel à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires réalisé avant la crise – est maintenu pour ces trois mois. Mais l'indemnisation diminuera et sera limitée en juin à 40% de la perte de chiffre d'affaires, à 30% en juillet et à 20% en août.

La prise en charge par l'Etat de la masse salariale des entreprises les plus touchées par la crise diminuera également : elle passera de 20% actuellement à 15% pour les mois de juin, juillet et août. Enfin, le reste à charge des employeurs de ces secteurs pour le chômage partiel sera maintenu à 0% en juin, puis passera à 15% en juillet et à 25% en août.

6,7 milliards de plus pour le fonds de solidarité

Un projet de décret, qui doit être présenté cette semaine par le gouvernement au Parlement, prévoit une allocation supplémentaire de 6,7 milliards au fonds de solidarité, ainsi que 500 millions de plus pour le chômage partiel, alors que l'Etat avait initialement réservé 30 milliards d'euros pour les différentes aides.