DIRECT. Covid-19 : "Nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire", déclare Jean Castex

9 heures



• Tous les majeurs peuvent réserver, à partir d'aujourd'hui, un créneau de vaccination pour le lendemain sur la plateforme Doctolib. Nous vous expliquons comment prendre rendez-vous.





• L'autorisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech a été étendue aux adolescents âgés de 12 à 15 ans aux Etats-Unis, a annoncé l'Agence américaine des médicaments hier.





• L'escalade des violences s'est poursuivie, hier soir, entre Palestiniens et Israéliens. Au moins 20 personnes sont mortes dans des frappes sur la bande de Gaza, attribuées à l'armée israélienne, après de nouveaux affrontements ayant fait plus de 500 blessés à Jérusalem.







• La population de la Chine s'élevait l'an dernier à 1,411 milliard d'habitants, annonce le pays le plus peuplé du monde. Ce chiffre a progressé de 5,38% en dix ans.

: Si vous avez entre 18 et 49 ans et que vous ne présentez pas de comorbidité, vous pouvez donc prendre rendez-vous, mais uniquement pour des créneaux de vaccination non pris la veille pour le lendemain. On vous explique comment réserver dans cet article.



: "Nous avons une journée d’avance sur le calendrier initalement prévu, grâce à la mobilisation exceptionnelle des équipes de Doctolib pour qu'aucune dose ne soit gâchée. (...) Le dispositif représentera quelques dizaines de milliers de rendez-vous chaque jour."

: Le PDG du site Doctolib annonce, sur RMC, que la prise de rendez-vous pour bénéficier des doses de vaccin restantes est possible dès aujourd'hui pour tous les adultes. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait déclaré que les majeurs sans comorbidité pourraient réserver des créneaux de vaccination disponibles la veille pour le lendemain à partir du 12 mai.

: Le XAV-19 est destiné aux patients atteints de Covid modéré, pour éviter l'aggravation de la maladie et un transfert en réanimation. Cet accord permet à Xenothera de démarrer dès maintenant la production industrielle des premiers lots, en anticipation des résultats de l'essai clinique français Polycor, attendus cet été.

: La société de biotech nantaise Xenothera annonce avoir signé un contrat de précommande avec le gouvernement français, pour son traitement en développement contre le Covid-19. Ce contrat de réservation porte sur 30 000 doses du candidat-médicament XAV-19.

: Bonjour @Xave. Comme le précise le ministère des Affaires étrangères, "un test PCR effectué moins de 72 h avant l'arrivée et dont le résultat doit être négatif, est exigé à l'entrée du territoire espagnol", que vous voyagiez par avion, bateau, par la route ou en train. Vous trouverez plus d'informations sur cette page du consulat espagnol.

: Est-ce que le test antigénique est valable pour aller en Espagne 72 heures et revenir en France ?

: Le premier succès d'une longue série ? Encore inconnu du grand public il y a deux ans, l'ARN messager s'est imposé durant la pandémie de Covid-19, à la faveur des succès obtenus par les vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna et bientôt CureVac. Et si cette technologie affole désormais les investisseurs, c'est parce que les champs d'application sont multiples : infections virales, cancers voire médecine régénératrice... Je fais le point.



(JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)