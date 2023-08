Covid-19 : le virus revient cet été en France avec le variant "Eris", souche d'Omicron

Présent sur le plateau du 8 Heures, jeudi 10 août, le médecin urgentiste Gérald Kierzek explique que le Covid-19 fait son retour en France cet été avec un nouveau variant appelé "Eris". Il indique qu'il ne faut pas s'affoler face à cette souche d'Omicron, et rappelle l'importance des gestes barrières.

Le Covid-19 est revenu en France cet été avec un nouveau variant appelé "Eris". Le médecin urgentiste Gérald Kierzek, présent sur le plateau du 8 Heures, jeudi 10 août, indique qu'il s'agit d'"une souche d'Omicron, ce Covid qui donnait des symptômes plutôt légers". "Pas d'affolement, il faut revenir sur du bon sens. On vit avec le virus", déclare Gérald Kierzek avant d'ajouter : "On testait moins, donc on avait moins l'impression qu'il était présent, mais il a probablement été toujours latent."



Porter le masque quand on est malade

Le médecin urgentiste indique qu'avec l'été, les gestes barrières ont été moins bien respectés et il y a eu de grands rassemblements. Il ajoute que "le fait que la météo soit mauvaise, avec la vie un peu en communauté à l'intérieur, a favorisé la propagation". "Je crois qu'il ne faut pas s'affoler, mais arriver à des mesures de bon sens. On va vivre les quatre saisons avec ces gestes barrières de bon sens : on aère, on se lave les mains, on éternue dans son coude", poursuit Gérald Kierzek, rappelant également l'importance de porter un masque quand on est malade pour éviter de contaminer les autres.