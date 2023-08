Chasse aux arrêts-maladies de complaisance : 5 000 médecins contactés par l'Assurance maladie

En France, le nombre d'arrêts-maladies a augmenté de plus de 40% sur une décennie. Face à cette augmentation, l'Assurance maladie a contacté cet été 5 000 médecins identifiés comme d'importants prescripteurs d'arrêts de travail, afin de lever le voile sur d'éventuels abus.

Le nombre d'arrêts-maladies a augmenté de plus de 40 % sur une décennie. En 2022, 8,8 millions d'arrêts de travail ont été prescrits en France, avec un coût de 14 milliards pour l'Assurance maladie. Principale explication : le vieillissement de la population active. En 20 ans, la part des travailleurs de plus de 50 ans a quasiment doublé. Or, la santé de cette population est la plus fragile.



La profession demande plus de prévention

Malgré tout, y a-t-il des abus ? Cet été, l'Assurance maladie a contacté 5 000 médecins identifiés comme d'importants prescripteurs d'arrêts de travail. Mais pour la profession, les cas de complaisance sont rares. "C'est une minorité", affirme Anaïs Bellour, médecin généraliste à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Face à cette augmentation des arrêts-maladies, la profession demande plus de prévention et d'aménagements des conditions de travail. Des sujets qui seront débattus sur les bancs de l'Assemblée nationale à la rentrée, à l'occasion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.