Covid-19 : le village de Branville accueille 28 Français

Ils sont arrivés en milieu d'après-midi, vendredi 21 février par bus, dans la petite commune de Branville (Calvados). 28 ressortissants français passeront leurs 14 prochains jours dans un centre de vacances, à l'isolement dans des chalets. Ils seront confinés dans un village de vacances, mais auront l'interdiction d'entrer en relation avec l'extérieur. "S'ils sont bien séparés, il n'y a pas de raison, on n'est pas inquiets", confie un homme. "On va éviter d'aller dans le sud du village où sont nos compatriotes, on reste vigilants", tempère un autre.

14 jours de quarantaine

Leur avion a atterri à Roissy 12h après avoir quitté la Chine. Tous ont été pris en charge par du personnel médical venu de France. À l'arrivée, chaque identité a été contrôlée par les services de police, avec le port de masque obligatoire. Dans l'avion, les Français étaient même séparés de deux sièges pour éviter toute potentielle contamination. Comme lors des précédentes opérations de quarantaine, ils seront suivis par une équipe médicale sur place.