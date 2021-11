Covid-19 : le variant Delta, très contagieux, a réduit à 40% l'efficacité des vaccins contre la transmission de la maladie, alerte l'OMS

Le patron de l'OMS a pressé les gens de continuer à porter des masques et autres pratiques barrières.

Le variant Delta, très contagieux, a réduit à 40% l'efficacité des vaccins contre la transmission du Covid-19, a souligné mercredi 24 novembre le patron de l'OMS. Lors d'un point de presse régulier consacré à la pandémie, qui refait des ravages en Europe, Tedros Adhanom Ghebreyesus a pressé les gens de continuer à porter des masques et autres pratiques barrières. "Les vaccins sauvent des vies, mais ils n'empêchent pas totalement la transmission du Covid-19", a-t-il expliqué.

"Il y a des données qui suggèrent qu'avant l'arrivée du variant Delta, les vaccins réduisaient la transmission d'environ 60%, avec Delta cela a chuté à 40%", a-t-il souligné. "Dans de nombreux pays et communautés, nous craignons qu'il n'y ait cette idée fausse que les vaccins ont mis fin à la pandémie, et que les gens qui sont vaccinés n'ont plus besoin de prendre d'autres précautions", a-t-il ajouté.