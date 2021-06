Covid-19 : le variant Delta progresse dans les Landes

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont organisé une visite express dans les Landes, jeudi 24 juin. Alors que l'épidémie de Covid-19 recule partout en France, la situation se dégrade dans le département en raison de la propagation du variant Delta. "La situation des Landes, il ne faudrait pas qu'elle préfigure le développement de ce variant. C'est la raison pour laquelle nous essayons, avec les autorités locales, de mettre le paquet", affirme Jean Castex.

La vaccination empêche la survenue de cas graves

Dans les Landes, le taux d'incidence est passé de 46 cas pour 100 000 habitants la semaine du 7 juin, à 51 cas la semaine du 14 juin. Les autorités sanitaires attribuent cette hausse au variant Delta. Dans un Ehpad près de Dax, 23 résidents ont été testés positifs. Trois ont été hospitalisés, mais aucun en réanimation : la vaccination des résidents a empêché la survenue de cas graves.

Aujourd'hui, un peu plus de 26% des Français sont complètement vaccinés. Pour éviter une quatrième vague due au variant Delta, il faut une couverture vaccinale beaucoup plus importante. "Si on atteint une couverture vaccinale de 75% à la mi-août, normalement, on devrait pouvoir absorber la vague épidémique", souligne Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS.