Covid-19 : le variant Delta inquiète en France

C'est la part d'ombre qui pourrait gâcher un retour à la vie normale. Alors qu'en France, les chiffres de la pandémie de Covid-19 sont au plus bas, le variant Delta inquiète et gagne du terrain. Il y a quelques jours, il ne représentait que 2 à 4% des tests positifs contre près de 10% mardi 22 juin en Ile-de-France.

Pfizer serait efficace à 96%

Détecté pour la première fois en Inde en octobre 2020, il serait plus contagieux et plus agressif que le variant anglais. Sa propagation à travers le monde est fulgurante. Il est présent dans 75 pays et il est responsable de la troisième vague de contaminations qui frappe le Royaume-Uni. En quelques semaines, le variant Delta a surpassé tous les autres variants et représente désormais plus de 90% des nouveaux cas, malgré une vaccination massive de la population. Selon les autorités britanniques, il frapperait en priorité les personnes non vaccinées. Deux doses de vaccin Pfizer seraient efficaces à 96% contre ce variant.