Covid-19 : le tourisme français se grippe

Le domaine viticole de Dopff au Moulin, en Alsace, est désespérément désert. Résultat, Daviel Meyer, salarié, craint de se retrouver au chômage technique. "J'attends des directives de la direction. Ce n'est pas moi qui emporte la décision, mais on est un peu dans la crainte", explique-t-il.

"On va avoir énormément de problèmes"

Dans toute la France, l'économie du secteur touristique est grippée en raison de l'épidémie de Covid-19 qui menace le pays. Une agence de voyages parisienne, les annulations s'accumulent. Avec - 50% de chiffre d'affaires, l'activité de l'agence est menacée. "On va tenir un mois ou deux et après on va avoir énormément de problèmes", se désole Alain Alvarez, directeur de l'agence de voyages Laurent. De leurs côtés, les compagnies aériennes accusent des pertes de plusieurs centaines de millions d'euros.

Le JT

Les autres sujets du JT