Covid-19 : un malade de 39 ans, sportif mais non-vacciné, raconte son difficile rétablissement après deux semaines dans le coma

Benjamin Selva, 39 ans, père de famille et coursier à vélo aux Sables-d'Olonne, avait suivi les conseils d'un naturopathe, qui jugeait qu'il n'avait pas besoin du vaccin.

Benjamin Selva, 39 ans, revient de loin. Il y a quelques semaines encore, il parcourait à vélo jusqu'à 100 km au quotidien, comme coursier à vélo. Au début du mois de décembre, il a contracté le Covid-19, et développé des symptômes très violents. "Jambe coupée. Respiratoire diminué, et plus aucune force dans les jambes. J'habite au quatrième d'une tour sympathique qui donne vue sur l'océan aux Sables d'Olonne, [j'avais] l'habitude de la monter à cloche-pied, ce jour-là, je n'arrivais pas à monter une marche", développe-t-il.

De longs mois de rééducation

Son état s'est rapidement dégradé. Il a été transféré au CHU de Nantes (Loire-Atlantique), où il a passé quinze jours dans le coma. Au réveil, il affirme : "Je ne me suis pas reconnu".

Benjamin Selva n'est pas vacciné, et dit aujourd'hui le regretter. Le naturopathe qui le suit lui avait conseillé de ne pas réaliser l'injection. "Je ne me posais pas la question, je faisais confiance", confie-t-il.

"Les suites d'un séjour en réanimation ne sont jamais très simples, notamment suite à des séjours lourds de réanimation, où il faut plusieurs semaines, plusieurs mois, voire une année pour récupérer ce qu'on était avant", explique Jean-Claude Lachérade, chef du service de réanimation du CHD de Vendée à La Roche-sur-Yon (Vendée).