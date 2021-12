Covid-19 : le télétravail imposé dans les entreprises au moins trois jours par semaine

Jean Castex a annoncé, lundi 27 décembre, l’obligation au télétravail. Il devra être imposé dans les entreprises à raison de trois jours par semaine et partout où cela est possible.

Depuis dix jours déjà, cette entreprise spécialisée dans la vente de matériel agricole a fait le choix du télétravail pour tous, trois jours par semaine. "Habituellement nous sommes 70 (...) et aujourd’hui nous avons 5 salariés présents sur Paris", explique Paolin Pascot, cofondateur d’Agriconomie. Si la décision a été plutôt bien accueillie par les salariés, elle n’est pas toujours facile à gérer au quotidien. "On perd de vue son équipe, et donc ça demande une attention particulière sur l’organisation et sur le management", déclare un employé.

"Créer le collectif"

Dès le 3 janvier, ces trois jours de télétravail par semaine seront rendus obligatoires dans toutes les entreprises par le gouvernement. Mais ici, c’est surtout pour les 13 nouveaux embauchés que la situation sera la plus compliquée. "Comment est-ce que nous arriverons à leur transmettre la culture d’entreprise, à créer le collectif ?", s’interroge Paolin Pascot. Le télétravail trois jours par semaine sera obligatoire au moins jusqu’au 23 janvier.