Covid-19 : "le système de santé vit une période terrible", pour Arnaud Chiche, médecin anesthésiste-réanimateur

"Les soignants sont sur le pont depuis quasiment deux ans, c’est notre métier. C’est normal qu’on fasse ce job-là, qu’on réponde présent dans une situation sanitaire difficile", avance Arnaud Chiche, médecin anesthésiste-réanimateur à la polyclinique d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), invité dans le 23h de franceinfo. Ce dernier déplore des conditions de travail difficiles, et un manque de moyen généralisé pour l’hôpital.

"Les soignants ne veulent plus travailler dans ces conditions"

"Faire notre métier, c’est normal, mais le plus pénible pour nous aujourd’hui, c’est de ne pas pouvoir le faire comme on voudrait. En pouvant garantir la sécurité des patients, l’accès aux soins à tous. Le système de santé vit une période terrible, martèle le médecin, qui poursuit. Il faut que l’exécutif le comprenne. Il manque de personnel paramédical partout. Les soignants ne veulent plus travailler dans ces conditions. Et ce n’est pas que le Covid, ça fait longtemps, le Covid est un accélérateur."