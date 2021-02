Covid-19 : le soulagement des premiers seniors vaccinés

Dans le 20ème arrondissement de Paris, 80% des résidents de l’Ehpad "Les Amandiers" ont accepté de se faire vacciner contre le Covid-19, et la plupart ont déjà reçu leur seconde dose. Gabriel Sebban se sent désormais en sécurité. "C’est certain. Plus on va être vaccinés, plus on se sentira en sécurité", témoigne-t-il, tandis que Sonia Auday, elle aussi résidente, se réjouit simplement : "Je n’y pense plus".

Maintien du protocole sanitaire

Les familles aussi sont soulagées. Mireille Vegas, sœur d’une résidente, est elle aussi vaccinée et espère pouvoir désormais vivre différemment. "On peut sortir maintenant toutes les deux, faire un tour dans le quartier tout en respectant les mesures de protection, explique cette dernière. Ça donne une autre dimension de liberté." Pas question toutefois pour le moment de revoir les protocoles sanitaires en place pour la direction de l’Ehpad. "L’enjeu aujourd’hui n’est pas pour la couverture vaccinale des résidents, mais celle des soignants et des familles", explique le directeur du pôle Korian seniors du 20ème arrondissement de Paris, Richard Michel.

