Covid-19 : le seuil d'alerte dépassé dans 60 départements

Dépistage gratuit depuis le 3 novembre à Folleville, dans la Somme, où le taux de contamination a brutalement augmenté fin octobre. Pour enter de casser la chaîne de transmission du Covid-19, l'Agence régionale de santé a ouvert un centre de dépistage éphémère. Une remontée des cas qui s'explique notamment par le relâchement dans les gestes barrières. À Nice (Alpes-Maritimes), où le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte, le préfet a prolongé l'obligation du port du masque jusqu'au 15 novembre.



Remise en service de lits

Le nombre de cas positif par jour est de 5 800, soit une augmentation de 10% mais la situation n'est pas celle de l'année passée. Le taux de couverture de la population française à la vaccination est de 76%, "ce qui nous protège des formes graves et d'une potentielle crise hospitalière liée à saturation des services de réanimation", indique un scientifique.Certains CHU se préparent malgré tout à recevoir un afflux de malades. À Limoges (Haute-Vienne), le service des maladies infectieuses affiche déjà complet. "C'est plus qu'un frémissement, on a l'impression d'être au début de la cinquième vague", affirme le Pr. François Vincent, pneumologue au CHU de Limoges. Dans cet hôpital, des lits fermés depuis cinq mois sont remis en service.