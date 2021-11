Covid-19 : le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte dans soixante départements

La France risque-t-elle de faire face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 ? Depuis une quinzaine de jours, l'épidémie connaît un rebond. En effet, le taux d'incidence augmente presque partout dans le pays - une augmentation de 12 % à l'échelle de la France en une semaine. Dans 60 départements, il dépasse même le seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants.

Une hausse des hospitalisations

Les scientifiques espéraient que les vacances de la Toussaint viendraient casser cette hausse, comme ce fut le cas l'an dernier. La réduction des contacts entraînait ainsi une baisse des contaminations. Mais l'effet "vacances" est plus modéré cette année. "On peut craindre qu'à la fin des vacances scolaires (...) de voir une augmentation et un redémarrage encore un peu plus fort de cette épidémie", prévient Pascal Crépey, épidémiologiste à l'école des Hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine). Jusque-là relativement stables, les hospitalisations repartent elles aussi à la hausse : les admissions ont ainsi augmenté de 10 % en une semaine. Un chiffre néanmoins très loin des pics épidémiques que l'on a connus, la vaccination servant de bouclier. En plus des récalcitrants, les autorités sanitaires ciblent aussi les plus de 65 ans non-vaccinés.

