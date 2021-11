Covid-19 : le secrétaire d'Etat Joël Giraud contaminé et à l'isolement

Le secrétaire d'Etat à la Ruralité, Joël Giraud, a été testé positif au Covid-19 jeudi et se trouve à l'isolement, a fait savoir vendredi 26 novembre son entourage. Agé de 62 ans, il présente "un état grippal léger", a-t-on précisé de même source. Il était jeudi en déplacement avec la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Amélie de Montchalin à Meung-sur-Loire (Loiret) et mercredi en Eure-et-Loir pour des rencontres avec les acteurs locaux, dont les maires ruraux du département. Amélie de Montchalin a pour sa part été testée jeudi soir avec un résultat négatif, a rapporté son entourage.

Joël Giraud est le troisième membre du gouvernement à être actuellement contaminé par le virus, avec le Premier ministre Jean Castex et la ministre de l'Insertion Brigitte Klinkert, alors qu'une cinquième vague de l'épidémie touche la France, se traduisant par une augmentation rapide du nombre de cas. Tous ont déclaré souffrir de faibles symptômes.