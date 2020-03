Covid-19 : le ras-le-bol à La-Balme-de-Sillingy

Une commune de 5 000 habitants passée du jour au lendemain de l'anonymat aux Unes des journaux nationaux. Depuis une dizaine de jours, La Balme-de-Sillngy en Haute-Savoie fait partie des foyers de l'épidémie de Covid-19 en France. Une notoriété dont les habitants se seraient bien passés. "Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir la peste. Je le dis carrément : j'ai l'impression d'avoir la peste. Mon fils ne veut pas me voir. Je suis d'accord avec lui. Il a peur, c'est normal il a des enfants. Mais moi je lui dis : on n'a pas la peste, on n'est pas des pestiférés", explique une habitante excédée.

Ambiance de paranoïa

Dans le village, la vie continue et les commerçants ont décidé de rester ouverts. Beaucoup condamnent la paranoïa ambiante. "J'ai des fournisseurs qui ont annulé des rendez-vous. On m'a clairement dit que ce n'était pas forcément correct de leur part. Oui il faut faire attention, mais ce n'est pas pour ça qu'on est en quarantaine, que plus personne ne peut venir à La Balme", confie une opticienne.