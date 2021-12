Covid-19 : le protocole sanitaire renforcé dans les cantines pour la dernière semaine avant les vacances

Depuis jeudi, le masque est à nouveau obligatoire dans les cours de récréation et la pratique des activités physiques et sportives en intérieur est limitée.

Le protocole sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 est à nouveau renforcé dans les écoles. Lundi 13 décembre, la limitation du brassage des élèves à la cantine entre en vigueur. En d'autres termes, les élèves du premier degré doivent déjeuner tous les jours à la même table, en maintenant une distanciation d'au moins deux mètres avec ceux des autres classes, précise le site service-public.fr. Cette limitation implique également un service individuel (plateaux, couverts, eau, dressage à l'assiette ou au plateau) et l'interdiction des offres alimentaires en vrac. Quand le brassage entre les classes n'est pas possible, la limitation du brassage s'applique par niveau, détaille le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports sur son site.

Pour rappel, certaines mesures du protocole sanitaire de niveau 3 sont entrées en vigueur depuis jeudi. Ces dernières obligent les élèves dès le CP et le personnel des écoles à porter le masque dans la cour de récréation et limitent également les activités physiques et sportives en intérieur. "Les activités physiques et sportives se déroulent en principe en extérieur. Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), seules les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une distanciation de 2 mètres sont autorisées", affirme le ministère, dans le protocole sanitaire.