Covid-19 : le plan blanc réactivé en Martinique face au regain de l'épidémie

C'est reparti. Face au regain de l'épidémie de Covid-19 dans l'île, le plan blanc a été de nouveau activé par le CHU de Martinique, un mois après avoir été levé. "Le plan blanc et les dispositions y afférentes sont réactivées à compter de ce jour", a écrit jeudi 9 juin la direction du CHU de la Martinique dans une note interne qu'a pu consulter l'AFP. "L'afflux des patients aux urgences", "la remontée de l'épidémie de Covid" et "des difficultés de fonctionnement" justifient la remise en fonction de ce dispositif de mobilisation et d'organisation particulières, selon le CHUM.

L'épidémie de Covid-19 a repris une courbe ascendante en Martinique. Au cours de la semaine 30 mai au 5 juin, 7 924 nouveaux cas ont été comptabilisés. A titre de comparaison, 2 022 nouveaux cas positifs de Covid-19 avaient été comptabilisés durant la semaine de 25 avril au 1er mai, quelques jours avant la levée du plan blanc. Le plan blanc était resté en vigueur du 12 juillet 2021 au 4 mai 2022 dans l'île.

Au cours de la première semaine du mois de juin, 35 patients souffrant du Covid-19 ont été hospitalisés au CHUM dont 4 en soins critiques/réanimation. Dans cette île où seuls 45,4% de la population de 12 ans et + a reçu un schéma vaccinal complet, 943 décès, signalés par le CHU de Martinique, sont à déplorer depuis de début de l'épidémie.