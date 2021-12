Covid-19 : le plan blanc déclenché dans tous les hôpitaux d'Occitanie

L'Agence régionale de santé d'Occitanie demande mercredi 8 décembre à tous les établissements de santé de la région de déclencher leur plan blanc. La cinquième vague de Covid-19 touche "les organisations hospitalières du territoire."

Dans les établissements de santé d’Occitanie, les nouvelles admissions pour Covid-19 sont en forte augmentation depuis trois semaines et le taux d’occupation dans les services de réanimation atteint 92% et même 100% dans plusieurs départements, précise l'ARS. Le plan blanc doit permettre de se réorganiser pour pouvoir accueillir plus de patients, certaines opérations non-urgentes pourront être déprogrammées.

Appel aux volontaires

L'ARS lance aussi un appel à la solidarité des soignants du territoire. Ceux qui le souhaitent peuvent se porter volontaires pour aider les équipes hospitalières via une plateforme en ligne.

D'autres régions ont aussi activé leur plan blanc sur tout leur territoire, comme Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les Hauts-de-France, c'est aussi le cas dans plusieurs zones comme la métropole lilloise ou dans l'Oise par exemple.