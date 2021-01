Covid-19 : le nombre de patients en réanimation repart en légère hausse en France

Plus de 2 600 de malades se trouvaient en réanimation ou en soins intensifs, samedi, avec 101 nouvelles admissions en 24 heures.

Plus que jamais, le plateau se confirme. Le nombre de patients hospitalisés et de ceux en réanimation a légèrement augmenté en 24 heures, samedi 2 janvier, après une baisse depuis quelques jours, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. La France compte 195 patients hospitalisés pour Covid-19 de plus en une journée, pour un total de 24 458 malades (graphique ci-dessous).

Nombre de personnes hospitalisées avec diagnostic Covid-19 depuis mars 2020. (GEODES)

En réanimation ou soins intensifs, l'augmentation du total de patients est de 23, pour atteindre 2 632 (graphique ci-dessous).

Nombre de personnes hospitalisées en réanimation avec diagnostic Covid-19 depuis mars 2020. (GEODES)

Avec 157 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, le Covid-19 a désormais causé la mort de 64 921 personnes en France depuis le début de l'épidémie.

Moins de 4 000 cas enregistrés après le réveillon

En lien avec le jour de l'An, férié, le nombre de nouveaux cas enregistrés sur 24 heures a été de 3 466, contre 19 348 vendredi. En période de vacances, cette donnée quotidienne a énormément varié depuis la mi-décembre, oscillant entre quelque 3 000 et plus de 21 000. Mais toujours loin, en moyenne, de l'objectif gouvernemental de descendre à 5 000 cas par jour.

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, est passé de 3,8% à 4,6% samedi.