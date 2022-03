Covid-19 : le nombre de contaminations repart à la hausse

Le Covid repart à la hausse, avec plus de 100 000 cas en 24 heures. La pression hospitalière n’augmente pas pour autant.

Lilwenn est cas contact dans sa classe de maternelle, à Plérin (Côtes-d’Armor). L’autotest réalisé chez elle s’est avéré positif. Elle est venue faire confirmer ce résultat dans ce laboratoire près de Saint-Brieuc. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à se faire dépister, même si l’activité reste pour l’heure éloignée de celle de janvier. "Depuis le retour des vacances on a vraiment une circulation très importante, avec un taux de positivité qui s’approche de 50 % sur les tests que l’on réalise au laboratoire", confie Marianne Collot-Gaubert, biologiste.

1 695 patients en soins critiques

La tendance est la même partout en France, avec un taux d’incidence de 742,6 cas pour 100 000 habitants, contre 540 début mars. À l’hôpital, pour l’heure, le rebond ne se fait pas sentir. Actuellement, dans le pays, 1 695 patients atteints du Covid sont en soins critiques.