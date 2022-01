Covid-19 : le masque FFP2 s’impose à l’extérieur en Autriche

En Autriche, l’imposition du masque à l’extérieur concerne tous les endroits où il est impossible de respecter la distance de sécurité de deux mètres. Le chancelier autrichien a lui-même donné quelques exemples : cela peut être une file d’attente, un passage piéton ou tout simplement une rue commerçante fréquentée.

Flambée due au variant Omicron

Cette nouvelle obligation est jugée indispensable par la flambée actuelle du variant Omicron en Autriche. Ce masque FFP2, plus filtrant, mieux ajusté au visage, est jugé beaucoup plus efficace qu’un simple masque chirurgical, pour limiter la propagation du virus. C’est ce masque qui est déjà obligatoire depuis un an en Autriche dans tous les transports en commun et dans tous les lieux publics fermés. Les autorités autrichiennes n’ont pas pour l’instant dévoilé le montant des amendes pour les contrevenants.