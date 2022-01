Covid-19 : le masque en extérieur de nouveau obligatoire à Paris dans les lieux les plus fréquentés

Le préfet de police de Paris a revu sa copie. Il a pris, lundi 17 janvier, un nouvel arrêté listant les lieux et les circonstances dans lesquels le port du masque est obligatoire en extérieur à Paris, après la suspension vendredi par le tribunal administratif de l'obligation de son port partout dans la capitale.

Dans un communiqué diffusé sur Twitter, Didier Lallement explique qu'"afin de se conformer à la décision du tribunal administratif", le nouvel arrêté "impose le port du masque obligatoire dans une série de circonstances et de lieux dans lesquels la densité de la population ne garantit pas, sans port du masque, le bon respect des gestes barrières".

#COVID19 | Nouvel arrêté du préfet de Police portant sur l'obligation du port du masque en extérieur à Paris.

Plus d'informations dans notre communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/P2TBYCHcY7 — Préfecture de Police (@prefpolice) January 17, 2022

L'obligation de porter un masque s'impose ainsi sur les marchés, brocantes, vide-greniers, dans les rassemblements, manifestations "de 10 personnes ou plus", aux arrêts de bus, tramway, aux abords des gares et entrées des centres commerciaux, à leurs heures d'ouverture, aux abords des établissements scolaires et universitaires aux heures d'entrée et de sortie du public, aux abords des lieux de culte et dans les files d'attente.

Des arrêtés similaires sont pris dans chacun des départements de la région Ile-de-France.