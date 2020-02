Covid-19 : le gouvernement italien très inquiet

Alors que deux personnes sont décédées dans le nord de l'Italie, le gouvernement est aux aguets et s'inquiète de la propagation du coronavirus Covid-19. Sur place, le correspondant en Italie de France Télévisions, Alban Mikoczy, nous apprend que des annonces étaient prévues samedi 22 février à 18h30, mais qu'elles ont été reportées. Elles visaient à mieux contrôler la crise. "Les mesures traînent parce que c'est difficile. Le gouvernement ne sait pas comment il va contrôler le phénomène qui touche plusieurs régions en Italie", explique le journaliste.

Encore inexpliqué

Il devrait y avoir dans les heures à venir des confinements plus importants et l'intervention de l'armée. Dans le pays, on cherche à comprendre ce qui est en train de se passer. Et il y a toujours des doutes. Depuis le début de l'épidémie, 51 cas ont été confirmés et une dizaine de villes ont pris des mesures de confinement.

