DIRECT. Coronavirus Covid-19 : des villes mises en quarantaine en Italie, une première en Europe

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Et la France ? Notre pays se prépare à une épidémie de Coronavirus Covid-19, indique le ministre de la Santé Olivier Véran dans Le Parisien. Interrogé sur la possibilité de nouveaux cas sur le sol français, il l'estime "très probable".

: La Russie a annoncé avoir rapatrié huit passagers russes du bateau de croisière Diamond Princess qui avait été placé en quarantaine dans le port japonais de Yokohama en raison de l'épidémie de Covid-19. Et parmi eux, trois sont atteints du Covid-19.

: De son côté, la Corée du Sud va rehausser au plus "haut" son niveau d'alerte, après une soudaine augmentation du nombre de contaminations. Le pays compte un total de 556 personnes porteuses du Covid-19. Le nombre de cas a bondi au cours des derniers jours, notamment dans la ville de Daegu, dans le sud-est du pays, où des centaines de fidèles d'une secte chrétienne ont été contaminés.

: Fermeture des entreprises et des établissements scolaires, annulation d'événements culturels et sportifs, report de trois matchs de foot : le gouvernement italien tente de mettre sous cloche une partie de la Lombardie et la Vénétie et de freiner l'épidémie. Le foyer se trouve à Codogno, près de Milan, où les rues étaient étrangement désertes hier soir.

: Voici des images de Padoue et son hôpital, située au cœur de la Vénétie, région concernée par la quarantaine.













(Roberto Silvino / NurPhoto / AFP)



: Dans le nord de l'Italie, environ 52 000 personnes se réveillent dans des zones où "ni l'entrée ni la sortie ne sera autorisée sauf dérogation particulière", comme l'a annoncé le Premier ministre Giuseppe Conte. Selon le dernier bilan, au total 79 personnes ont été contaminées en Italie par le Covid-19. Deux personnes sont mortes et une est guérie, a annoncé le chef de la protection civile.

: Voici un premier point sur l'actualité de la matinée :



L'Italie est en quarantaine. Elle est devenue le premier pays en Europe à isoler 11 communes pour lutter contre le coronavirus, alors que l'épidémie continue à se propager en Corée du Sud, en Iran et dans son berceau chinois.



Au sixième jour de débats toujours au ralenti sur la réforme des retraites à l'Assemblée, les députés ont adopté... deux premiers amendements. Ils vont travailler encore aujourd'hui et poursuivre l'examen de l'article premier, avec pas moins de quelque 34 500 amendements à débattre encore sur le projet de loi.



Bernie Sanders a largement remporté le vote dans l'Etat américain du Nevada pour la primaire démocrate, s'ancrant fermement dans la position de favori pour aller défier le président républicain Donald Trump à l'élection du 3 novembre.



En route pour le grand chelem ? La France est venue à bout du pays de Galles (27-23) dans un match très solide. Un peu plus tôt, l'Ecosse a gagné contre l'Italie (17-0).