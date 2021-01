Covid-19 : le gouvernement dit non à la pratique du sport en intérieur

La pratique du sport en intérieur ne sera plus possible à partir de lundi 18 janvier. Dans les établissements scolaires, les cours d’Éducation physique et sportive se feront désormais dehors. Exemple dans un collège de Besançon (Doubs), où les élèves ont déjà expérimenté cette nouvelle règle vendredi 15 janvier. "Il fait froid, c’est compliqué", regrette une collégienne. "J’aime bien courir mais il fait froid, on est en hiver, j’aurais préféré être à l’intérieur", ajoute un autre élève.

Improvisation pour les professeurs

Avec cette nouvelle restriction, qui va durer au moins jusqu’au 30 janvier, les professeurs vont devoir se réorganiser dans des établissements qui parfois, ne possèdent pas beaucoup d’infrastructures en extérieur. Au Puy-en-Velay (Haute-Loire), Géraldine Berthasson, professeure d’EPS va privilégier "la randonnée" et "la course d’orientation urbaine". Dans les clubs, la pratique sportive va également être arrêtée en intérieur, avec des sports plus touchés comme le judo, l'escrime ou encore le tennis de table.