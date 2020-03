Covid-19 : le droit de retrait des salariés est-il justifié ?

Un dépôt à l'arrêt et des bus déserts. À Melun, en Seine-et-Marne, les salariés exercent leur droit de retrait. Selon eux, les dispositions prises par l'entreprise pour les protéger du Covid-19 ne sont pas suffisantes. Une situation identique dans l'Essonne, où selon les syndicats, 90% des chauffeurs sont restés au dépôt, mardi 3 mars, de crainte de contracter le virus. Qu'il s'agisse des chauffeurs de bus ou des personnels du musée du Louvre, depuis quelques jours, de plus en plus en salariés exercent leur droit de retrait.

Des conditions actuelles "pas compatibles" avec un droit de retrait

Un droit non justifié actuellement, selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. "La situation et les conditions actuelles ne sont pas compatibles avec un droit de retrait", estime-t-il. Pourtant, selon le Code du travail, n'importe quel salarié, s'il se considère exposé à un danger, peut faire valoir son droit de retrait. Mais selon l'avocat Me Nicolas Mancret, chaque situation est analysée au cas par cas. Lors de l'épidémie de H1N1 en 2009, le ministère du Travail avait précisé les critères d'exercice du droit de retrait pour éviter les demandes injustifiées.

