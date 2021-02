Covid-19 : le député de La Réunion David Lorion réclame des évacuations sanitaires vers la métropole

Le député Les Républicains de La Réunion David Lorion s'inquiète d'une "situation qui devient très dangereuse" dans l'île. Le Covid-19 s'y répand rapidement : "C'est la plus forte poussée épidémique depuis le début de la crise. Lors des quatre derniers jours, on est passé à 140 cas au quotidien. L'épidémie s'emballe à La Réunion", assure samedi 20 février sur franceinfo David Lorion.

Selon l’élu de ce département d'Outre-mer, la "dynamique épidémique est à la hausse" et la moitié des cas de coronavirus détectés sont des variants sud-africains. Il sollicite le ministère de la Santé pour faire des évacuations sanitaires vers la métropole et demande à ce que l'on n'attende pas la saturation des services hospitaliers. "On a déjà augmenté le nombre de lits de réanimation. On est à 85 lits et on va passer à 104 lits aujourd'hui", explique David Lorion.

"On s'approche de 90% d’occupation des lits." David Lorion, député de La Réunion à franceinfo

La situation sanitaire liée au coronavirus est délicate à Mayotte, et La Réunion accueille déjà des patients évacués de ce département. L'élu craint une prochaine saturation des services réunionnais. "L'affrètement d’un avion pour les évacuations sanitaires prend une semaine à 10 jours. Il est urgent de prendre cette décision, de manière à ce que si l’épidémie s’emballe dans les jours qui viennent, on ait des solutions pour les patients réunionnais qui seraient contraints d’être réanimés", ajoute David Lorion.