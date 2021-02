Covid-19 : "Le confinement n'est pas une sanction", assure un infectiologue

Ces dernières 24 heures, plus de 25 000 cas ont été enregistrés en France, contre 22 000 la semaine dernière. Jeudi 25 février, le gouvernement n'a pas souhaité appliquer de nouvelles mesures et se donne encore une semaine. "C'est leur stratégie. Ils ont visiblement décidé de rester sur la ligne de crête en essayant d'éviter le mot qu'on n'a plus le droit de prononcer, le confinement", souffle Alexandre Bleibtreu, infectiologue à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris), dans le journal de 23 Heures de franceinfo.

Seul un confinement dur serait efficace pour freiner l'épidémie, selon l'infectiologue

"Le confinement n'est pas une sanction. C'est une mesure pour casser la dynamique de l'épidémie et revenir à un niveau de contamination suffisamment faible", poursuit l'infectiologue. "Ce que l'on sait, c'est que la seule fois où on a vraiment confiné, cela a vraiment fait décroître l'épidémie assez rapidement. Ce que l'on sait aussi, c'est que pour pouvoir tester, tracer et isoler correctement, il faut qu'on soit à un niveau de contamination suffisamment faible pour que les faibles moyens de médecine préventive que l'on a en France soient en capacité de la faire."