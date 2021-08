Covid-19 : le CHU de Martinique est au bord de l'implosion

Le taux d'incidence atteint un niveau sans précédent en Guadeloupe et en Martinique. En Martinique, la situation au CHU est inquiétante.

De toutes les vagues de l'épidémie de Covid-19, cette quatrième est la plus grave pour le CHU de Martinique. Une centaine de patients se trouve en soins intensifs, et le service diabétologie a été transformé pour l'occasion en unité Covid. "On est complètement submergés par cette vague, en sachant que le taux d'incidence continue à croître", déplore le professeur d'infectiologie André Cabié. Un patient de 74 ans a été placé sous assistance respiratoire, mercredi 11 août. Arrivé il y a trois jours, il n'était pas vacciné.



Des soignants arrivés en renfort

L'homme affirme qu'il ne se sentait pas concerné par le virus. "Je faisais beaucoup de thé local, je pensais que ça me préserverait", affirme-t-il. Du thé pour se prémunir du Covid ; dans ce CHU, les soignants savent que les coutumes locales sont très ancrées. Face à l'afflux de patients, des soignants de métropole sont arrivés en renfort. Au service réanimation, le profil des patients a changé, et il faut désormais choisir entre des personnes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Ici, 45 lits sont occupés.