Covid-19 : le casse-tête pour réussir à voyager entre le Royaume-Uni et la France

Britanniques ou Français résidant au Royaume-Uni : certains d’entre eux avaient prévu de se rendre en France et ne digèrent pas les dernières mesures prises par le gouvernement britannique. "Ils pensaient pouvoir être exemptés de quarantaine à leur retour sur le sol britannique. Or, au dernier moment, le gouvernement a créé une nouvelle catégorie qui s’appelle ‘Amber Plus’ et qui n’inclut que la France", relaie Anne-Charlotte Hinet, correspondante de France Télévisions en duplex de Londres pour le 23 heures de Franceinfo lundi 26 juillet. Désormais, même vaccinés contre le Covid-19, les voyageurs ayant séjourné en France devront s’isoler à leur retour alors qu’ils n’ont pas besoin de le faire s’ils ont été dans d’autres pays.

Une décision politique ?

Anne-Charlotte Hinet explique qu’officiellement, "la raison donnée par le gouvernement ici, c’est que le variant sud-africain circulerait davantage sur notre territoire qu’ailleurs. Or, c’est faux et tous les experts le disent. C’est à se demander si cette décision n’est pas davantage politique que sanitaire." En plus de l’isolement obligatoire, les voyageurs devront également se tester deux jours puis huit jours après leur arrivée "pour une facture totale comprise entre 100 et 150 euros", précise la journaliste.