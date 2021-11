Covid-19 : le casse-tête des parents confrontés aux fermetures de classes

Les fermetures de classes s’enchaînent depuis la reprise de l’épidémie de Covid-19 en France, forçant les parents à s’organiser pour prendre le relais de l’école. C’est le cas, notamment, d’une maman à Privas, en Ardèche. Sa fille Jéna, élève en CE1, suit l’école à la maison, après la détection d’un cas de coronavirus dans sa classe. Sa mère, qui travaille à la Caisse d’assurance maladie, a dû demander en urgence à son employeur de l’autoriser à ne pas se rendre au bureau.

Un cas de figure anticipé dès la rentrée

L’institutrice de Jéna envoie des cours et des exercices par mail aux parents. Même si c’est la première fois qu’une classe de son école ferme à cause du Covid-19, ce cas de figure a été anticipé dès la rentrée scolaire. "On sait que ça peut arriver, on est un peu rodés, maintenant. C’est surtout une aventure humaine d’apprendre, et on passe un peu à côté à distance", regrette l’institutrice. Une nouvelle campagne de vaccination devrait être organisée prochainement dans les collèges et lycées d’Ardèche.