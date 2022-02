Covid-19 : le calendrier d’allègement des restrictions sanitaire maintenu

À Limoges (Haute-Vienne), dans les rues, les premiers masques tombent. "Le bonheur, on respire, et on n’attend que ce soit partout", clame une femme. Malgré l’allègement du port du masque, certains préfèrent tout de même le garder encore un peu. "C’est un réflexe d’une part et parce qu’autour de moi je suis cernée par le Covid-19 donc j’essaie de me protéger au maximum", dit une autre.

Maintenir la prudence

C’est également la fin des jauges de 2000 personnes en milieu fermé. Le Zénith de Limoges se prépare donc enfin à accueillir Alain Souchon. Le gouvernement appelle tout de même à maintenir la prudence. "Ce sont de bonnes nouvelles, mais elles doivent maintenant s’inscrire dans la durée. L’épidémie reste particulièrement forte", prévient Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.