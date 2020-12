Covid-19 : l'essor et le business des tests falsifiés

Plusieurs pays exigent un test PCR négatif récent pour franchir leurs frontières, alors pour partir à tout prix, certains n’hésitent pas à tricher et présenter de faux certificats. "J’ai des amis qui ont été piqués en revenant d’Abidjan (Côte d’Ivoire) avec un faux test, confie un jeune homme à France Télévisions. C’était une vraie volonté de frauder."

Un témoin anonyme, qui n’a pas eu le temps de faire son test à temps, ne souhaitait pas annuler son voyage ni être confiné en Italie, il a donc falsifié son test à l’aide d’un logiciel de retouche. Il risque 45 000 euros d’amende et trois ans de prison. "J’assume d’avoir fait ça, tout simplement parce que le problème ne venait pas de moi mais des autorités, justifie-t-il. On ne peut pas annoncer 72 heures avant qu’on modifie les conditions de voyage."

Trafic sur internet

Certaines annonces sur Internet promettent un test PCR négatif rapide, avec un modèle de certificat, un prix et un numéro de téléphone. Derrière ces annonces, des faussaires. L’un d’eux, contacté par France 2, affirme être en relation avec un laboratoire. "Pour un temps express, c’est 75 euros, 40 euros pour un temps normal, explique l’homme, contacté par téléphone. Je leur donne vos noms, prénoms, date de naissance. Ils me confirment par SMS. Et je vous envoie par mail un test négatif." Le tout, en 20 minutes. Contactés, des laboratoires affirment ne pas avoir connaissance de ces pratiques mais se disent prêts à renforcer leur surveillance.

Le JT

Les autres sujets du JT