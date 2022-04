Covid-19 : la stratégie zéro Covid pèse sur l'économie chinoise

Shanghai, capitale économique de la Chine, est confinée depuis le début du mois face à une recrudescence des cas de Covid-19, et devrait le rester. La stratégie zéro Covid des autorités chinoises freine l'activité du pays.

À Shanghai (Chine), les rues sont vides, mardi 19 avril. Tous les commerces, restaurants, usines et bureaux sont fermés. Depuis des semaines, un confinement a été mis en place par le gouvernement, face à une recrudescence des cas de Covid-19. Beaucoup de camions sont bloqués à l'entrée de la ville en raison des nombreux barrages, et les routes sont fermées.

La Chine pourrait entrer en récession

Seuls les livreurs sont autorisés à circuler dans Shanghai, s'ils sont négatifs au Covid-19. Ils doivent faire un test quotidiennement, alors beaucoup dorment sous les ponts, afin de ne pas rentrer dans leur résidence et prendre le risquer d'être contaminé au Covid-19. Dans le quartier de la finance et des affaires, les cols-blancs sont en télétravail, mais certains traders ou banquiers ont choisi de se confiner au bureau. Selon certains économistes, la Chine pourrait entrer en récession à cause de sa stratégie zéro Covid.