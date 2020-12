Covid-19 : la SNCF prolonge les reports et les annulations sans frais jusqu'en mars 2021

Echanges et remboursements sans frais. C'est ce qu'a annoncé la SNCF ce lundi 7 décembre : elle continuera à échanger et rembourser sans frais tous les billets grandes lignes jusqu'au 7 mars 2021, pour encourager les Français à prendre le train malgré les incertitudes liées au coronavirus. "Une bonne nouvelle pour démarrer cette semaine : les échanges et remboursements pour les trajets du 5 janvier au 7 mars 2021 (...) resteront sans frais, jusqu’à 3 jours inclus avant le départ", s'est félicité le directeur général de Voyages SNCF, Alain Krakovitch sur Twitter.

Une bonne nouvelle pour démarrer cette semaine : les échanges et remboursements pour les trajets du 5 janvier au 7 mars 2021 avec @TGVINOUI, @OUIGO et @Intercites resteront sans frais, jusqu’à 3 jours inclus avant le départ. pic.twitter.com/JAW8UJGeGM — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) December 7, 2020

En revanche, la différence tarifaire est à la charge du voyageur en cas d'échange si le prix du nouveau billet est plus élevé.

La SNCF avait annoncé qu'elle prévoyait de faire rouler la totalité de ses TGV Ouigo et Inoui pour les congés de Noël. Désireuse de faire revenir les voyageurs dans ses trains, la SNCF a proposé plus de billets à prix cassés et prolongé de trois mois la durée de validité de ses cartes de réduction. Les abonnements IDTGV Max 2 ont également été prolongés de 24 mois.