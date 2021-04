Covid-19 : la situation s’empire en Inde

Le variant indien du Covid-19 concerne déjà 17 pays. Les principaux sont les suivants : le Royaume-Uni, les États-Unis et Singapour. Ce variant se propage très vite, y compris dans l’Union européenne, où des premiers cas ont été constatés en Belgique, en Suisse et en Italie. Sur place, en Inde, la situation continue de se dégrader. On a appris que la barre des 200 000 morts du Covid-19 venait d’être franchie, mercredi 28 avril. Pour autant, l’OMS continue de qualifier le variant "d’intérêt" et non de "préoccupant".

Aide internationale

Pour autant, cette préoccupation est bien palpable, raison pour laquelle, de nombreux pays coupent leurs liaisons aériennes avec l’Inde, c’est le cas du Canada, de l’Australie ou encore des Émirats arabes unis. Aucun vol au départ ou à l’arrivée n’est ainsi autorisé par ces pays. Pour aider l’Inde, plusieurs États de la communauté internationale ont envoyé de l’aide médicale, dont notamment la France.