Covid-19 : la situation est de plus en plus critique en Martinique

La situation sanitaire est de plus en plus alarmante en Martinique. L’épidémie de Covid-19 continue de toucher de nombreuses personnes sur l’île. À l’hôpital Pierre Zobda Quitman de Fort-de-France, plusieurs patients sont décédés des suites du virus. Très affecté, Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique, s’est rendu sur place pour constater la gravité de la situation. Il annonce qu’il n’y a "plus de place à la morgue. Il y a des corps qui attendent dans des sacs plastiques."

Les urgences débordées

L’établissement doit faire face à un important afflux de patients touchés par le Covid-19. Les hospitalisations se multiplient pendant que les urgences sont, elles, débordées. L’hôpital manque de place pour accueillir tous les malades malgré la déprogrammation des interventions jugées non urgentes. Des tentes ont été dressées afin de prendre en charge les victimes du virus.